Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can’ın ailesinden açıklama

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, ailesi tarafından bir açıklama yapıldı.

Abone ol

Aile, Kemal Can’ın savcılıktaki ifadelerinin bazı basın yayın organlarında çarpıtılarak haberleştirildiğini öne sürdü. İşte o açıklamanın detayları...

Yapılan açıkalamada şu ifadelere yer verildi:

"Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Can’ın mahkemede verdiği ifadeler, bazı medya kuruluşları tarafından çarpıtılarak kamuoyuna yanlış şekilde yansıtılmaktadır. Bu haberlerde, olmuş gibi gösterilen iddialarla devlete ve hükümete yönelik bir saldırı algısı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Gerçek şudur ki; Sayın Kemal Can, mahkeme sürecinde devlete veya devlet büyüklerine yönelik herhangi bir suçlama veya yönlendirme iddiasında bulunmamıştır. Savcı, ifadesi sırasında geçen isimlerin devlet büyüğü olduğunu kayıtlara geçirmemiş ve Sayın Kemal Can da böyle bir ifadede bulunmamıştır.

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Can, devletine ve hükümetine bağlı, devletine ve milletine saygılı bir insandır. Atfedilen suçlamaları asla kabul etmemekle birlikte hiçbir şekilde bu yönde bir beyan da vermemiştir.

Ayrıca, Can Holding ve Can Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Şakir Can da dahil olmak üzere, şirket yönetiminde görev alan hiçbir kişi, geçmişinde herhangi bir sabıka kaydı, mahkeme veya cezaevi süreci yaşamamıştır. Zaten böyle bir geçmiş olsaydı, ilgili medya kuruluşlarının, üniversitelerin alınmasına veya Rekabet Kurulu kararlarına dahil olmasına izin verilmezdi. Bu hususlar, dikkatle incelenmesi gereken ve kamuoyunun bilmesi gereken önemli gerçeklerdir.

Can Ailesi olarak, kamuoyunun doğru bilgilenmesini sağlamak ve spekülasyonları sonlandırmak amacıyla bu açıklamayı yapıyoruz. Yanıltıcı haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Can Holding"