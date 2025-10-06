BIST 10.886
Yeni paralar tedavüle girdi! 50 kuruş basılmayacak iddiaları vardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Darphane Genel Müdürlüğü, 8 ay boyunca basılmayan madeni ufaklık paraları yani bozuk paraları basıp yeniden tedavüle soktu.

Darphane Genel Müdürlüğü,madeni ufaklık paraları basıp yeniden tedavüle soktu. 1 kuruştan 240 bin adet, 5 kuruştan 180 bin adet, 10 kuruştan 360 bin adet basıldı.

"50 KURUŞ BASILMAYACAK" İDDİALARI ÇÜRÜDÜ

Bazı yayınlarda "50 kuruş maliyeti yükseldiği için basılmayacak" iddiaları kaynaklar tarafından yalanlanmıştı. Darphane'nin verilerine göre Eylül ayında 990 bin adet 50 kuruş basımı gerçekleşti.

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre Eylül ayında böylece madeni ufaklık paralar toplamda 54 milyon 210 bin lira olarak basılmış oldu.

Madeni paralara ilişkin olarak maliyetlerinin yükseldiği için basımlarının durduğu veya duracağı iddiaları zaman zaman ortaya çıkıyor. Ancak son yapılan veri açıklamasıyla bu iddiaların tamamının yalan ve asılsız olduğu, itibar edilmemesi gerekliliğini ortaya koydu.

