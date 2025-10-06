BIST 10.886
Gözaltılardan sonra Ciner'i o istifa da yıktı! En önemli isim görevini bıraktı

Can Holding soruşturmasından hemen sonra Ciner Holding'de ciddi gözaltılar yaşanırken, Turgay Ciner'e yakın olan önemli isimlerden Gürsel Usta WE Soda'daki görevinden istifa etti. Usta'nın Park Holding'teki konumuna ilişkin belirsizlik sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding yetkilileri hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgütü yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin başlatılan soruşturma, Ciner Holding'e de uzanmıştı.

GÖZALTINA ALINAN GÜRSEL USTA İSTİFA ETTİ

Soruşturma kapsamında Ciner Holding'den 12 kişi gözaltına alınırken, Turgay Ciner'in oğlu Atilla Ciner ile Ciner Glass A.Ş. CEO'su Gökhan Şen tutuklanmıştı. Gözaltına alınanlar arasında ayrıca Park Holding Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Usta da bulunuyordu. Operasyonun ardından Ciner Grubu'ndan önemli bir istifa haberi geldi. Grubun en büyük faaliyet alanlarından biri olan soda külü işinin çatı şirketi WE Soda'nın Yönetim Kurulu Üyesi Gürsel Usta, görevinden istifa etti.

CİNER GRUBUNUN EN KİLİT İSMİ

Uzun yıllardır Turgay Ciner ile yakın çalışan Gürsel Usta, grubun en kilit isimlerinden biri olarak biliniyor. Usta aynı zamanda, Ciner Grubu'nun Türkiye'deki faaliyetlerini bünyesinde toplayan Park Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyor. Ancak, Park Holding halka açık bir şirket olmamasından dolayı henüz siteye yansımamış olabileceği belirtiliyor.

