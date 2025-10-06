BIST 10.904
Lezita 2025-2026 sezonunda da Göztepe Basketbol'un ana sponsoru oldu

Lezita, 2025-2026 sezonunda Göztepe Erkek Basketbol A Takımı'nın ana sponsoru olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sponsorluk anlaşması Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenen imza töreniyle resmileşirken, törene Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül ve Göztepe Basketbol Genel Menajeri Onur Aksoy katıldı.

Spora ve sporculara desteğini sürdüren Lezita, yeni sezonda İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe Basketbol'un ana sponsorluğunu üstlenmeye devam edecek.

Geçen sezonki performansıyla Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne yükselen Göztepe Basketbol yeni sezona hazırlıklarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Lezita Genel Müdürü Mesut Ergül, Spora destek vermeyi önemsediklerini ve Göztepe Basketbol ile başlattıkları işbirliğini yeni sezonda da devam ettirdiklerini belirtti.

Ergül, takımın mücadele ruhu ve azmi, markalarının değerleriyle de örtüştüğünü vurgulayarak, "2025-2026 sezonunda da Göztepe'nin başarılarına ortak olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Göztepe Basketbol Genel Menajeri Onur Aksoy'da, sağlanan işbirliğinin her geçen gün büyüyerek sürmesinden büyük mutluluk duyduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Basketboldaki hikayemizin en başından bu yana bizimle birlikteler. A takımımızdan altyapımıza kadar sundukları destek için Lezita'ya teşekkür ediyoruz. Lezita'nın basketbola ve çocuklarımızın sporla büyümesine olan inancı, bizlerin hedefleriyle birebir örtüşüyor. Bu işbirliğinin, yalnızca parkede değil, parke dışında da çok şey kazandıracağına inanıyoruz. Hep birlikte nice zaferlere doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz."

