Gıda sahtekârları bunu da yaptı! 'Esmer Ekmek' oyunu ifşa oldu!

Gıda sahtekarlığına bir yenisi daha eklendi. Beyaz ekmeğin kepekli ya da tam buğday ekmeği gibi görünsün diye boyandığı ortaya çıktı. Hileli ekmeğe dikkat! Nasıl anlaşılır?

Birçok tüketici kahverengi ekmeği görünce sağlıklı olduğunu düşünürken; durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. Bazı ekmeklerin renginin katkı maddeleriyle koyulaştırıldığı ve tam buğday izlenimi verildiği tespit edildi.

Ayrıntıları Ekol TV muhabiri Büşra Seyis'e Gıda Denetleme Uzmanı Nurten Sırma anlattı.

"İÇİNDEN BOYA ÇIKIYOR"

Gıda Denetleme Uzmanı Nurten Sırma şu sözleri kullandı:

Vatandaş diyor ki açık renkli beyaz ekmekse bildiğimiz normal ekmek, esmere yakın bir rengi varsa buna tam buğday. Ama renkle oynayıp aslında vatandaşı aldatıyorlar. Yapılan analizlerde zaman zaman tam buğday ekmeğinin içinde boya çıkıyor.

TÜKETİCİ ETİKET OKUMALI

Paketli dilimli ekmek aldığınız zaman üzerinde işletme kayıt belgesini arayın. İşte TR nokta nokta sayılı izniyle üretilmiştir, şu firmada üretilmiştir gibi ibareler yer alır paketlerde. Tüketicinin buna bakması şart.