Enerjisa Üretim'den Manisa Üniversitesi'ne temiz enerji desteği

Enerjisa Üretim, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde hayata geçirdiği çatı güneş enerjisi santrali (GES) projesiyle, üniversitenin elektrik tüketiminin sürdürülebilir kaynaklardan karşılanmasına katkı sağlayacak, yerleşkedeki karbon salımını azaltacak.

Enerjisa Üretim ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi'ndeki kütüphane çatısına GES kurulumu için işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlükte imzalanan protokole göre, üniversite yıllık 170 bin kilovatsaat kapasiteye sahip sistemle kendi enerjisini üreterek hem enerji tüketiminde tasarruf sağlayacak hem de karbon salımını azaltarak yeşil dönüşüme öncülük edecek.

Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, üniversitesiyle güçlü bir işbirliği yürüttüklerini belirterek, daha önce öğrencilerin İngilizce ve mesleki eğitimlerine katkı sunmak ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun dönüşümüne yönelik iki ayrı çalışma yaptıklarını hatırlattı.

Gürkale, kütüphane çatısına bir kısmı kurulan 220'den fazla panelin temiz enerji üreterek karbon salımını ortalama 75 ton azaltacağına dikkati çekerek, "Üniversitemizin öğrencilerinin yerli ve yenilenebilir enerjiyi bizzat deneyimleyerek görmelerini arzu ettik." dedi.

Enerjisa Üretim'in 5 farklı teknolojide elektrik ürettiğini dile getiren Gürkale, "Yeni, yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelme hedefiyle bugün portfolyomuzun yüzde 51'i yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesinde çatı GES projesi ile birlikte öğrencilere bu enerjiyi deneyimleyerek daha farklı nelerin mümkün olduğunu göstermek adına bir ilk adım attık diyebiliriz." diye konuştu.

Gürkale, enerji sektöründe kadın istihdamını önemsediklerine dikkati çekerek, "Womentum" programı ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde kadın öğrencilerin enerji sektörüyle daha erken tanışması ve iş hayatına başlarken enerji okuryazarlığı, finansal okuryazarlık, dijital beceriler ve iş hayatında gerekli olabilecek diğer desteklere sahip olarak mezun olmalarını sağladıklarını aktardı.

Ovacık Rüzgar Enerji Santrali'ni tamamen kadınların yönettiği bir santral haline getirdiklerini kaydeden Gürkale, "Bu, muazzam gurur veriyor bize. Çünkü bu, kadın veya erkek olarak farklı cinsiyet rollerine atanmış bir gerçeklikten öteye bir enerji santrali uçtan uca kadınlar tarafından yönetilebileceğini göstererek kafadaki ön yargıları kırmak, sektöre de bir umut verebilmek adına attığımız önemli adımlardan bir tanesiydi. Bunu yaparken sadece enerji üretimi çalışanları değil orada birlikte çalıştığımız bütün tedarikçilerde, yüklenicilerde de tüm çalışanların kadının olduğunu söylemekten de büyük mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Gürkale, üniversitelerle işbirliklerine verdikleri önemi vurgulayarak, üniversite, özel sektör, kamu iş birliklerinin gençlere yatırım anlamında en önemli işlerden olduğunu söyledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar da sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynaklara katkı sağlaması yönünden güzel bir işbirliği yaptıklarını belirterek, "Bu işbirliğinin sektörün diğer üyelerine ve farklı alanlarına da bir örnek olmasını istiyoruz. Bu şekilde hem eğitim öğretim altyapımızı hem de sektörle olan işbirliğini sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.