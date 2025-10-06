BIST 10.859
Tutukluluğunun devamı sonrası Fatih Altaylı'dan yeni karar!

Gazeteci Fatih Altaylı, tutukluluğunun devam etmesi kararı sonrasında YouTube'a ara verdiğini açıkladı. Bakın Altaylı'nın kararı neymiş...

Altaylı "Cezaevi; bir odada, bir hücrede yaşandığı için kolay bir yer gibi görünse de insanı hem bedenen hem de ruhen yoruyor. Bu yoğun gündemde boğulmadan, biraz dinlenmek istiyorum" dedi.
Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından cuma günü ilk kez hakim karşısına çıkmıştı.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 26 KASIM'A ERTELENDİ

Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verilirken bir sonraki duruşma 26 Kasım'a ertelenmişti.

"KENDİMİ TEKRAR ETMEKTEN KORKUYORUM"

Gazeteci Fatih Altaylı, tutukluluğunun devam etmesi kararı sonrasında Youtube'a ara verdiğini açıkladı. 2 milyona yakın abonesi bulunan YouTube hesabından kararı duyuran Altaylı şu ifadeleri kullandı; " Cezaevi ; bir odada, bir hücrede yaşandığı için kolay bir yer gibi görünse de insanı hem bedenen hem de ruhen yoruyor. Bu yoğun gündemde boğulmadan, biraz dinlenmek istiyorum. Ayrıca bilgiye ulaşmanın zor olduğu bir yerde kendimi tekrar etmekten korkuyorum.

"AORT DAMARIMDA GENİŞLEME SÖZ KONUSU"

Kalbimde 7 yıl önce takılmış stentler var ve aort damarımda genişleme söz konusu. Her 6 ayda bir ölçüm yapılarak takip edilmesi gerekiyor. Normal şartlarda Eylül ayında bu ölçümü yaptırmam gerekiyordu ama cezaevinin yollayacağı tanımadığım bir doktor ve bilmediğim bir hastanede yaptırmak istemediğim için tahliye olma ihtimali ile ertelemiştim."

