İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye operasyon 23 gözaltı kararı

İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilisi 23 şüpheli hakkında, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon düzenlendi. 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu sabah İstanbul genelinde 24 adrese baskın düzenlendi. Şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri olan 23 şüphelinin, hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, şüpheliler hakkında, "1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet", "4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet", "1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını Ayşen Esen, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini ise Erkam Halaç yapıyor.

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye bağlı şirketler şöyle:

GRAMALTIN KIYMETLİ MADENLER RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

KADSİS KIYMETLİ MADENLER VE MADENCİLİK A.Ş.

İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.

HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ

HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HLC KIYMETLİ MADENLER VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET A.Ş.

