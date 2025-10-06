BIST 10.859
DOLAR 41,69
EURO 48,89
ALTIN 5.217,86
HABER /  GÜNCEL

Ümraniye'de mobilya fabrikasında korkutan yangın

Ümraniye'de mobilya fabrikasında korkutan yangın

İstanbul Ümraniye’de Şerifali Mahallesi Dergah Sokak’ta bulunan bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Abone ol

Ümraniye'de mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Şerifali Mahallesi Dergah Sokak'taki mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana’da pastaneye el bombası atıldı
Adana’da pastaneye el bombası atıldı
Bakan Işıkhan'dan CHP'li belediyeye 'çöp dağları' tepkisi
Bakan Işıkhan'dan CHP'li belediyeye 'çöp dağları' tepkisi
Hakan Fidan ve Al Sani'den 'Gazze' görüşmesi
Hakan Fidan ve Al Sani'den 'Gazze' görüşmesi
Etekli kadını darp etmişti! İfadesi ortaya çıktı
Etekli kadını darp etmişti! İfadesi ortaya çıktı
Avrupa’da dron alarmı: Hava sahaları kapatıldı
Avrupa’da dron alarmı: Hava sahaları kapatıldı
Gaziantep FK, Karagümrük’ü 2 golle devirdi
Gaziantep FK, Karagümrük’ü 2 golle devirdi
TOKİ'den yüzyılın konut projesi başlıyor
TOKİ'den yüzyılın konut projesi başlıyor
Vali Davut Gül'den Erdem Özveren açıklaması
Vali Davut Gül'den Erdem Özveren açıklaması
Hamas'tan İsrail açıklaması: Direneceğiz!
Hamas'tan İsrail açıklaması: Direneceğiz!
Fenerbahçe, Samsun'da 2 puan bıraktı
Fenerbahçe, Samsun'da 2 puan bıraktı
Fenerbahçe'de maç öncesi şok sakatlık
Fenerbahçe'de maç öncesi şok sakatlık
Trump'tan tehdit gibi sözler: Tam bir imha
Trump'tan tehdit gibi sözler: Tam bir imha