Ümraniye'de mobilya fabrikasında korkutan yangın

İstanbul Ümraniye'de Şerifali Mahallesi Dergah Sokak'ta bulunan bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ümraniye'de mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Şerifali Mahallesi Dergah Sokak'taki mobilya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Ekiplerin fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar oluştu.