Fenerbahçe'de maç öncesi şok sakatlık

Fenerbahçe, futbolcusu Ederson’un Samsunspor maçı kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ederson’un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."

