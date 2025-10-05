Fenerbahçe'de maç öncesi şok sakatlık

Fenerbahçe, futbolcusu Ederson’un Samsunspor maçı kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldığını açıkladı.Abone ol
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ederson’un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır."