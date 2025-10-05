BIST 10.859
Bakan Memişoğlu'ndan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'a teşekkür mesajı

Bakan Memişoğlu'ndan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'a teşekkür mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne video mesaj gönderen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a teşekkürlerini iletti.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanından 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne iştirak eden katılımcılara önemli mesajlar gönderen ve Türkiye'nin geleneksel tıp alanındaki tarihi birikiminin altını çizen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin, bu alandaki kararlı yürüyüşünü uluslararası işbirlikleriyle güçlendirmeye, deneyimlerini bilimle harmanlayarak geleneksel tıp faaliyetlerini "daha iyi sağlık" için geliştirmeye devam edeceğini vurgulayan Memişoğlu, "Bu vesileyle alandaki çalışmaları himayelerine alan ve destekleriyle vizyonumuza güç katan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." açıklamasını yaptı.

