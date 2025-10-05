BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,98
ALTIN 5.209,75
HABER /  GÜNCEL

Kütahya'da karavan minibüs karayolları aracına çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kütahya'da karavan minibüs karayolları aracına çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Kütahya'da karavan minibüs ile otomobilin, yol temizliği yapan Karayolları aracına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Abone ol

Celal Uygun (51) idaresindeki 06 CZJ 563 plakalı karavan minibüs ile Rıdvan K. yönetimindeki 43 RK 656 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 6. kilometresinde yol temizliği yapan Karayolları Genel Müdürlüğüne ait Mehmet Ö'nün kullandığı 06 JTA 25 plakalı araca çarptı.

Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibince sıkıştığı araçtan çıkarılan karavanın sürücüsü ile yaralanan eşi Birsen Uygun (43), sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan sürücü Uygun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'ye Ederson şoku! Deplasman öncesi planlar altüst oldu
Fenerbahçe'ye Ederson şoku! Deplasman öncesi planlar altüst oldu
Yeni destek paketleri geliyor ayrıntıları Mehmet Şimşek açıkladı
Yeni destek paketleri geliyor ayrıntıları Mehmet Şimşek açıkladı
Rusya'dan önemli açıklama: Ukrayna'nın savunma sanayisi tesislerine saldırı düzenledik
Rusya'dan önemli açıklama: Ukrayna'nın savunma sanayisi tesislerine saldırı düzenledik
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın CHP'siz muhalefet fotoğrafına ilişkin açıklama
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın CHP'siz muhalefet fotoğrafına ilişkin açıklama
İspanya duyurdu: Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan 21 İspanyol aktivist bugün Tel Aviv'den ayrılacak
İspanya duyurdu: Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan 21 İspanyol aktivist bugün Tel Aviv'den ayrılacak
Zelenskiy: "Ruslar 500'e yakın İHA ve 50'den fazla füze ile saldırı düzenledi"
Zelenskiy: "Ruslar 500'e yakın İHA ve 50'den fazla füze ile saldırı düzenledi"
Sakarya'da bir kişi sahilde ölü bulundu
Sakarya'da bir kişi sahilde ölü bulundu
Bayrampaşa'da iş merkezinin bodrumunda çıkan yangın söndürüldü
Bayrampaşa'da iş merkezinin bodrumunda çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
Türkiye ile 7 ülkeden Trump'ın Gazze'de ateşkes planına ve Hamas'ın yanıtına dair ortak açıklama
Türkiye ile 7 ülkeden Trump'ın Gazze'de ateşkes planına ve Hamas'ın yanıtına dair ortak açıklama
Uzmanlardan su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı
Uzmanlardan su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı
Sumud Filosu'na katılan aktivist şikayet üzerine gözaltına alındı iddiasıyla ilgili valilikten açıklama
Sumud Filosu'na katılan aktivist şikayet üzerine gözaltına alındı iddiasıyla ilgili valilikten açıklama