BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,98
ALTIN 5.209,75
HABER /  GÜNCEL

Siirt'te serinlemek için çaya giren genç boğuldu

Siirt'te serinlemek için çaya giren genç boğuldu

Siirt'in Eruh ilçesinde serinlemek için çaya giren genç boğuldu.

Abone ol

Zarova Çayı'na serinlemek için giren Veysel Kaçar (17), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ile Eruh Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla Kaçar sudan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçar'ın cenazesi Eruh Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'dan Wilfried Singo'nun sakatlığıyla ilgili açıklama
Galatasaray'dan Wilfried Singo'nun sakatlığıyla ilgili açıklama
Kütahya'da karavan minibüs karayolları aracına çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Kütahya'da karavan minibüs karayolları aracına çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Fenerbahçe'ye Ederson şoku! Deplasman öncesi planlar altüst oldu
Fenerbahçe'ye Ederson şoku! Deplasman öncesi planlar altüst oldu
Yeni destek paketleri geliyor ayrıntıları Mehmet Şimşek açıkladı
Yeni destek paketleri geliyor ayrıntıları Mehmet Şimşek açıkladı
Rusya'dan önemli açıklama: Ukrayna'nın savunma sanayisi tesislerine saldırı düzenledik
Rusya'dan önemli açıklama: Ukrayna'nın savunma sanayisi tesislerine saldırı düzenledik
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın CHP'siz muhalefet fotoğrafına ilişkin açıklama
Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın CHP'siz muhalefet fotoğrafına ilişkin açıklama
İspanya duyurdu: Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan 21 İspanyol aktivist bugün Tel Aviv'den ayrılacak
İspanya duyurdu: Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan 21 İspanyol aktivist bugün Tel Aviv'den ayrılacak
Zelenskiy: "Ruslar 500'e yakın İHA ve 50'den fazla füze ile saldırı düzenledi"
Zelenskiy: "Ruslar 500'e yakın İHA ve 50'den fazla füze ile saldırı düzenledi"
Sakarya'da bir kişi sahilde ölü bulundu
Sakarya'da bir kişi sahilde ölü bulundu
Bayrampaşa'da iş merkezinin bodrumunda çıkan yangın söndürüldü
Bayrampaşa'da iş merkezinin bodrumunda çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
Türkiye ile 7 ülkeden Trump'ın Gazze'de ateşkes planına ve Hamas'ın yanıtına dair ortak açıklama
Türkiye ile 7 ülkeden Trump'ın Gazze'de ateşkes planına ve Hamas'ın yanıtına dair ortak açıklama