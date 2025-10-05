Siirt'te serinlemek için çaya giren genç boğuldu

Siirt'in Eruh ilçesinde serinlemek için çaya giren genç boğuldu.Abone ol
Zarova Çayı'na serinlemek için giren Veysel Kaçar (17), bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ile Eruh Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla Kaçar sudan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaçar'ın cenazesi Eruh Devlet Hastanesi morguna götürüldü.