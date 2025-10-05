BIST 10.859
Rusya'dan önemli açıklama: Ukrayna'nın savunma sanayisi tesislerine saldırı düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın savunma sanayisi tesislerine uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılarına devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece Ukrayna'nın savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren tesislerine ve bunların çalışmasını sağlayan gaz ve enerji altyapı tesislerine hipersonik 'Kinjal' füzeleri dahil karadan, denizden, havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu."

Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın CHP'siz muhalefet fotoğrafına ilişkin açıklama
İspanya duyurdu: Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan 21 İspanyol aktivist bugün Tel Aviv'den ayrılacak
Zelenskiy: "Ruslar 500'e yakın İHA ve 50'den fazla füze ile saldırı düzenledi"
Sakarya'da bir kişi sahilde ölü bulundu
Bayrampaşa'da iş merkezinin bodrumunda çıkan yangın söndürüldü
Kayseri'de bir kişi evinde ölü bulundu
Türkiye ile 7 ülkeden Trump'ın Gazze'de ateşkes planına ve Hamas'ın yanıtına dair ortak açıklama
Uzmanlardan su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı
Sumud Filosu'na katılan aktivist şikayet üzerine gözaltına alındı iddiasıyla ilgili valilikten açıklama
Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimleri başladı
Özgür Özel'den resepsiyondaki CHP'siz fotoğraf açıklaması
