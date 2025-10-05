BIST 10.859
Zelenskiy: "Ruslar 500'e yakın İHA ve 50'den fazla füze ile saldırı düzenledi"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, ülkesine yönelik 500'e yakın insansız hava aracı (İHA) ve 50'den fazla füze ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların, gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

"Saldırıda 500'e yakın İHA ve 50'den fazla füze kullanıldı" diyen Zelenskiy, saldırılar sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

İnsanların hayatını korumak için öncelikle havada bir ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, bunun ardından savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik adımların atılabileceğini savundu.

