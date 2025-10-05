BIST 10.859
Sumud Filosu'na katılan aktivist şikayet üzerine gözaltına alındı iddiasıyla ilgili valilikten açıklama

Sumud Filosu'na katılan aktivist şikayet üzerine gözaltına alındı iddiasıyla ilgili valilikten açıklama

Sumud Filosuna katılan E.Ö.’nün “İsrail’e karşı yürüttüğü boykot çalışmaları nedeniyle boykot listesindeki firmaların şikayeti üzerine gözaltına alındığı”na dair iddialar, İstanbul Valiliği tarafından yalanladı.

İstanbul Valiliği, Küresel Sumud Filosu'na katılıp, kafileyle Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşının gözaltına alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya mecralarında Sumud Filosu'na katılan vatandaşlardan E.Ö'nün "İsrail'e karşı yürüttüğü boykot çalışmaları nedeniyle boykot listesindeki firmaların şikayeti üzerine gözaltına alındığına" ilişkin bazı iddiaların paylaşıldığını belirtti.

Bu iddiaların tümüyle asılsız olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sumud Filosu kafilesi İstanbul Havalimanı'nda en üst düzey kamu görevlileri ve vatandaşlarımız tarafından VIP terminalinde coşkuyla karşılanmıştır. Kafileyle yurda dönen E.Ö. adlı vatandaşımız hakkında eşi tarafından 3 Ekim 2025 tarihinde ilimiz Eyüpsultan İlçesi Akşemsettin Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusu yapılmıştır. E.Ö. isimli vatandaşımıza, VIP terminal girişinde bu kayıp başvurusu nedeniyle sadece form düzenlenmiş, gözaltı veya başkaca bir işlem yapılmamıştır. E.Ö, kimlik işlemlerinin ardından, geldiği kafileyle birlikte Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir. Terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırım ablukasını kırmak için oluşturulan Sumud Filosu kafilesi, Valiliğimiz tarafından otellerimizde misafir edilmektedir. İnsanlık onurunu korumak için bedel ödemeyi göze alan kafileyi İstanbul'da misafir etmekten İstanbul Valiliği olarak onur duymaktayız. Kafileye kötü muamele, gözaltı ve benzeri şekilde uygulamaların yapıldığı iddiaları ise gerçeği yansıtmamaktadır."

