Galatasaray Beşiktaş maçında kural hatası iddiası maç tekrar mı oynanacak

Galatasaray-Beşiktaş derbisi 1-1 berabere biterken hakem Yasin Kol'un kararları çok konuşuldu. Eski hakem Deniz Çoban, yayıncı kuruluşun Trio programında, maçın tekrar oynanabileceğini iddia etti.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray Beşiktaş'ı sahasında konuk etti. Sarı kırmızılılar'ın 10 kişi kaldığı karşılaşmada Siyah beyazlı ekip ile 1-1 berabere kaldı.

Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Galatasaray - Beşiktaş maçında çalınan düdükleri yorumladılar.

Beşiktaş'ın oyuncu değişikliği sırasında kural hatası var mı?

İşte Deniz Çoban'ın yorumu:

"Beşiktaş oyuncu değişikliği yaptı. Osimhen'in sakatlığı için hakem oyunu durdurdu. Oyun hakem atışıyla başladı. 10 saniye falan oyunda kaldı, kenardan uyarı geldi. Beşiktaş takımı oyuncu değiştirecek uyarısı geldi. Hakem oyunu durdurdu. Oyunun devam ettiği durumda bir oyuncu değişikliği için oyun durdurulmaz. Hakem oyunu durdurarak bir yanlışa imza attı.

Beşiktaş iki oyuncu değişikliğini hazır ettiği halde birincisi değiştikten sonra hakem oyunu başlatmış olabilir. Hakem için önemli bir hata. Bu neden önemli? Futbol oyun kurallarına ve talimatına göre, her takım 5 oyuncu değiştirebilir, devre arası yapmadığı sürece oyunu 3 defa durdurarak 5 değişiklik yapabilir.

2 defa durmuş oldu burada. Beşiktaş, 2 defa daha değişiklik için oyunu durdurdu. Talimatta yazdığı şekliyle en fazla 3 defa durdurabilecekken değişiklik için Beşiktaş, 4 defa durdurmuş oldu. Galatasaray, oyuncu değiştirirken Beşiktaş da yaptı. Bu fark etmiyor. Her iki takım da ayrı ayrı yapmış sayılıyor.

Bu durumla ilgili itiraz olursa, bu itiraz TFF'ye yapılacak. İtirazın neticesinde TFF, MHK'den görüş isteyecek. Bir izahat isteyecek. MHK de hakemden ek rapor isteyecektir. Hakem için bu olay nasıl gerçekleşti, hakem neden böyle uygulama yaptı ek raporu MHK'ye verecek. MHK bununla ilgili TFF'ye görüş bildirecek.

Buna göre TFF skoru tescil edebilir, oyuncu değişikliği anından itibaren oynatabilir, baştan tekrar oynatabilir. Yetki TFF'dedir. Yasin Kol'un vereceği ek rapor, burada yaşananları aydınlatması açısından çok önemli."

