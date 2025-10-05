Sergen Yalçın: 2 puan kaybeden taraf bizdik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinin ardından "2 puan kaybederek ayrılıyoruz, üzücü. 2 puan kaybeden taraf bizdik. Ona çok üzüldük. Kesinlikle kazanabileceğimiz, zor bir maçtı" dedi.

Abone ol

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Beşiktaş, 12. dakikada Tammy Abraham'ın golüyle öne geçti.

Galatasaray'da Davinson Sanchez, 34. dakikada Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart gördü. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önemli açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY TARAFTARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sergen Yalçın, sözlerine şöyle başladı:

Galatasaray taraftarına ve camiasına teşekkür ediyorum. Rahmetli kardeşimle ilgili pankart açtılar. Çok duygulandım. İnsanlık her şeyden daha önemli. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnsanlık 3 puandan daha önemli.

"YEDİĞİMİZ GOL PSİKOLOJİMİZİ DÜŞÜRDÜ"

Yalçın, açıklamalarına şöyle devam etti:

Oyun planı başta sağlıklı durdu. Çok iyi planladık Galatasaray'ın neler yapabileceğini. Çok doğru oyun oynadık. Erken golü bulduk. Golü bulduk. Kırmızı kartla oyun kolaylar gibi oldu. 11'e 10'da oyuncularıma bazı şeyleri anlattım, topun bizde kalması gerektiğini söyledim. 10 kişi takımdan baskı yedik. Neredeyse pozisyon vermediğimiz maçtan 1-1'le ayrıldık. 4-5 pozisyon verdik. 2 puan kaybettik. Böyle ölümcül hata yaparsan golü yersin. Yediğimiz gol psikolojimizi düşürdü, onları iştahlandırdı.

"TEK BİR YANLIŞA CEZA AĞIR KESİLDİ"

2 puanı kaybettiklerin söyleyen Yalçın, şöyle konuştu:

1-1'den sonra Rafa'nın pozisyonları vardı. 2 puan kaybederek ayrılıyoruz, üzücü. 2 puan kaybeden taraf bizdik. Ona çok üzüldük. Kesinlikle kazanabileceğimiz, zor bir maçtı. Birçok şeyi doğru yaptık aslında ama tek bir yanlışa ceza ağır kesildi. Üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Bundan sonraki maçlara konsantre olacağız. Oyuncularımız belirli dakikalarda iyi mücadele ettiler. Bazen bizdeydi oyun, bazen onlardaydı. İyi bir derbi oldu.

"ÇÖZEMEZSEN SIKINTI BAŞLAR"

Yalçın, ayrıca şunları dedi:

Böyle bir oyun planımız yok aslında ama eskiden bazı alışkanlık var. Alışkanlıkları gidermek kolay olmuyor. Geriye yaslanma niyetimiz yoktu. Böyle şeyler konuşmadık, düşünmedik. Bunlar oyun içinde otomatik gelişiyor. Kenardan her şeye müdahale edemiyoruz. Oyuncuların bazı şeyleri içeride çözmesi lazım. Çözemezsen sıkıntı başlar. Gidereceğiz gelecekte. Antrenmanlarda gidereceğiz. Takımın performansından, plana uymasından, isteğinden memnunum.