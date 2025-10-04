BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,98
ALTIN 5.209,75
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kazanan çıkmadı

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Siyah-beyazlılar, maçın 12'nci dakikasında Abraham ile öne geçti. Galatasaray'da Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez 35'te direkt kırmızı kart gördü.

Mücadelenin 2. yarısına iyi başlayan Galatasaray 55'te İlkay Gündoğan ile eşitliği sağladı. Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca taraflar puanları paylaştı.

Süper Lig'e 7'de 7 ile başlayan sarı-kırmızılılar, ilk puan kaybını yaşadı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 22 yaptı. Beşiktaş ise 13 puana yükseldi.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Rum komandolardan KKTC’ye küstah tehdit! "Karpaz'dan gireceğiz"
Rum komandolardan KKTC’ye küstah tehdit! "Karpaz'dan gireceğiz"
AK Parti'den Sumud Filosu açıklaması: İnsanlığı yücelten asil yolcuları selamlıyoruz
AK Parti'den Sumud Filosu açıklaması: İnsanlığı yücelten asil yolcuları selamlıyoruz
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
ABD Başkanı Trump'tan Hamas'a: Her şey tepetaklak olur!
ABD Başkanı Trump'tan Hamas'a: Her şey tepetaklak olur!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Burhanettin Duran: Filo katılımcılarının cesaretlerini selamlıyorum
Burhanettin Duran: Filo katılımcılarının cesaretlerini selamlıyorum
Galatasaray'ın yıldızı Avrupa'ya döndü: 'Tüm zamanların en büyük transferi'
Galatasaray'ın yıldızı Avrupa'ya döndü: 'Tüm zamanların en büyük transferi'
İçişleri Bakanlığı'ndan Binali Aslan cinayetine ilişkin açıklama: Türk vatandaşlığı iddialarına yalanlama
İçişleri Bakanlığı'ndan Binali Aslan cinayetine ilişkin açıklama: Türk vatandaşlığı iddialarına yalanlama
"IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi"nin kabul testleri tamamlandı
"IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi"nin kabul testleri tamamlandı
Malatya Kültür Yolu Festivali'nde 350 etkinlik gerçekleştirilecek
Malatya Kültür Yolu Festivali'nde 350 etkinlik gerçekleştirilecek
Yunan aktivistlerin ailelerinden mektup: Hükümet ilgisizlikle suçlandı
Yunan aktivistlerin ailelerinden mektup: Hükümet ilgisizlikle suçlandı
İsrail Gazze'yi vurdu: Çok sayıda şehit var
İsrail Gazze'yi vurdu: Çok sayıda şehit var