Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Siyah-beyazlılar, maçın 12'nci dakikasında Abraham ile öne geçti. Galatasaray'da Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez 35'te direkt kırmızı kart gördü.

Mücadelenin 2. yarısına iyi başlayan Galatasaray 55'te İlkay Gündoğan ile eşitliği sağladı. Maçın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca taraflar puanları paylaştı.

Süper Lig'e 7'de 7 ile başlayan sarı-kırmızılılar, ilk puan kaybını yaşadı.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 22 yaptı. Beşiktaş ise 13 puana yükseldi.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ise sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.