BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,98
ALTIN 5.209,75
HABER /  POLİTİKA

AK Parti'den Sumud Filosu açıklaması: İnsanlığı yücelten asil yolcuları selamlıyoruz

AK Parti'den Sumud Filosu açıklaması: İnsanlığı yücelten asil yolcuları selamlıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sumud Filosu'na desteklerini ileterek Türk vatandaşlarının Gazze'ye yardım çabalarını takdir ettiğini belirtti.

Abone ol

44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistten oluşan Küresel Sumud Filosu, geçtiğimiz günlerde İsrail tarafından kuşatma altına alındı.

Gazze'de soykırım yapan İsrail tarafından, Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Sumud Filosu teknelerine uluslararası sularda el konuldu.

Filoda yer alan 36'sı Türk vatandaşı, toplam 137 aktivisti taşıyan uçak, İstanbul'a geçtiğimiz dakikalarda iniş yaptı.

"SUMUD FİLOSU'NUN ASİL YOLCULARINI SELAMLIYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sumud yolcularına 'hoş geldiniz' dedi.

Ömer Çelik, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Sumud Filosu'nun insanlığı yücelten asil yolcularını selamlıyoruz. Yolculuğunuz mübarektir. Hoşgeldiniz… Sumud yolcuları "Gazze insanlığın evidir" mesajını tüm dünyaya ulaştırmıştır... Sumud Filosu insanlığın soykırım şebekesine teslim olmayacağını ispat etmiştir. Soykırım şebekesi bir kere daha insanlık ve hak divanında mahkum edilmiştir.

ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
ABD Başkanı Trump'tan Hamas'a: Her şey tepetaklak olur!
ABD Başkanı Trump'tan Hamas'a: Her şey tepetaklak olur!
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Burhanettin Duran: Filo katılımcılarının cesaretlerini selamlıyorum
Burhanettin Duran: Filo katılımcılarının cesaretlerini selamlıyorum
Galatasaray'ın yıldızı Avrupa'ya döndü: 'Tüm zamanların en büyük transferi'
Galatasaray'ın yıldızı Avrupa'ya döndü: 'Tüm zamanların en büyük transferi'
İçişleri Bakanlığı'ndan Binali Aslan cinayetine ilişkin açıklama: Türk vatandaşlığı iddialarına yalanlama
İçişleri Bakanlığı'ndan Binali Aslan cinayetine ilişkin açıklama: Türk vatandaşlığı iddialarına yalanlama
Galatasaray ve Beşiktaş derbide galibiyet için sahada
Galatasaray ve Beşiktaş derbide galibiyet için sahada
"IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi"nin kabul testleri tamamlandı
"IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi"nin kabul testleri tamamlandı
Malatya Kültür Yolu Festivali'nde 350 etkinlik gerçekleştirilecek
Malatya Kültür Yolu Festivali'nde 350 etkinlik gerçekleştirilecek
Yunan aktivistlerin ailelerinden mektup: Hükümet ilgisizlikle suçlandı
Yunan aktivistlerin ailelerinden mektup: Hükümet ilgisizlikle suçlandı
İsrail Gazze'yi vurdu: Çok sayıda şehit var
İsrail Gazze'yi vurdu: Çok sayıda şehit var
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı