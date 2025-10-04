BIST 10.859
Yunan aktivistlerin ailelerinden mektup: Hükümet ilgisizlikle suçlandı

İsrail güçlerinin uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği operasyonda alıkonulan 27 Yunan vatandaşının yakınları, Yunan hükümetini ilgisizlikle suçladı ve Dışişleri Bakanlığına mektup gönderdi.

Ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla günlerdir Gazze'ye doğru yol alan Sumud Filosu, 1 Ekim tarihinde İsrail müdahelesine maruz kaldı. İsrail bu yasa dışı saldırı sonrası, gemilerdeki aktivistleri gözaltına aldı. 

İsrail'in alıkoyduğu 27 Yunan aktivistin yakınları, Yunan hükümetini ilgisizlikle suçladı ve Dışişleri Bakanlığına mektup gönderdi. 

HÜKÜMET 'SESSİZLİKLE' SUÇLANDI 

Ailelerin gönderdiği mektupta, Yunan hükümetinin vatandaşlarını korumakta yetersiz kaldığı ve yetkililerin, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine karşı sessiz kaldığı belirtildi.

"YUNAN HÜKÜMETİNİN KAYITSIZLIĞINI KINIYORUZ"

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

Yunan hükümetinin, vatandaşlarının kaçırılması ve yasa dışı şekilde alıkonulması karşısındaki kayıtsızlığını kınıyoruz. Dışişleri Bakanlığının açıklamaları, yalnızca prosedürel ifadelerden ibarettir. İsrail'in uluslararası sularda işlediği korsanlık eylemi ve uluslararası hukuk ihlalleri karşısında herhangi bir kınama yapılmamıştır.

AİLELER 2 GÜNDÜR BİLGİLENDİRİLMİYOR

Mektupta, ailelerin iki gündür bilgilendirilmediği, alıkonulanların güvenliğinden ise Yunan hükümetinin sorumlu olduğu kaydedildi.

Mektupta ayrıca, 450 kişiden oluşan uluslararası filonun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktığı vurgulanarak, "Küresel Sumud Filosu'na katılanlar, soykırıma karşı insanlık onurunu savunan dayanışma insanlarıdır." denildi.

