BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,98
ALTIN 5.209,75
HABER /  GÜNCEL

Burhanettin Duran: Filo katılımcılarının cesaretlerini selamlıyorum

Burhanettin Duran: Filo katılımcılarının cesaretlerini selamlıyorum

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Küresel vicdanın sesi olan ve Gazze konusunda önemli bir farkındalık oluşturan Küresel Sumud Filosu katılımcılarının duyarlılıklarını, cesaretlerini ve kararlılıklarını bir kez daha selamlıyorum" dedi.

Abone ol

İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Duran, paylaşımında Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Türk vatandaşlarından 36'sının, diğer ülke vatandaşlarıyla birlikte THY uçağıyla Türkiye'ye ulaştığını hatırlattı.

Diğer vatandaşların da kısa süre içinde Türkiye'ye getirileceğini belirten Burhanettin Duran, "Bu vesileyle küresel vicdanın sesi olan ve Gazze konusunda önemli bir farkındalık oluşturan Küresel Sumud Filosu katılımcılarının duyarlılıklarını, cesaretlerini ve kararlılıklarını bir kez daha selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'ın yıldızı Avrupa'ya döndü: 'Tüm zamanların en büyük transferi'
Galatasaray'ın yıldızı Avrupa'ya döndü: 'Tüm zamanların en büyük transferi'
İçişleri Bakanlığı'ndan Binali Aslan cinayetine ilişkin açıklama: Türk vatandaşlığı iddialarına yalanlama
İçişleri Bakanlığı'ndan Binali Aslan cinayetine ilişkin açıklama: Türk vatandaşlığı iddialarına yalanlama
Galatasaray ve Beşiktaş derbide galibiyet için sahada
Galatasaray ve Beşiktaş derbide galibiyet için sahada
"IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi"nin kabul testleri tamamlandı
"IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi"nin kabul testleri tamamlandı
Malatya Kültür Yolu Festivali'nde 350 etkinlik gerçekleştirilecek
Malatya Kültür Yolu Festivali'nde 350 etkinlik gerçekleştirilecek
Yunan aktivistlerin ailelerinden mektup: Hükümet ilgisizlikle suçlandı
Yunan aktivistlerin ailelerinden mektup: Hükümet ilgisizlikle suçlandı
İsrail Gazze'yi vurdu: Çok sayıda şehit var
İsrail Gazze'yi vurdu: Çok sayıda şehit var
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
Türk aktivist Ayçin Kantoğlu: İsrail askerleri çıplak arama yaptı
Bakan Kurum: Artık tünelin ucunu görüyoruz
Bakan Kurum: Artık tünelin ucunu görüyoruz
Eski nişanlının 'tekrar barışalım' mesajları başını yaktı
Eski nişanlının 'tekrar barışalım' mesajları başını yaktı
İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri getiren THY uçağı İstanbul'a ulaştı
İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri getiren THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Kendisini tanımayan dinleyici Oğuzhan Koç'u çileden çıkardı
Kendisini tanımayan dinleyici Oğuzhan Koç'u çileden çıkardı