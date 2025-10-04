BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,98
ALTIN 5.209,75
HABER /  GÜNCEL

Eski nişanlının 'tekrar barışalım' mesajları başını yaktı

Eski nişanlının 'tekrar barışalım' mesajları başını yaktı

Yargıtay, Sakarya'da barışmak istediği eski nişanlısına çok sayıda "Tekrar bir araya gelelim." içerikli mesajlar atan kişiye üç ay hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Abone ol

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ayrıldığı nişanlısıyla barışmak için çok sayıda mesaj atan sanığa, "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen üç ay hapis cezasını onadı.

Dairenin kararına göre, Sakarya'da yaşayan nişanlı çift, bir müddet sonra anlaşamayarak ayrıldı.

Ayrılığı kabullenemeyen erkek, eski nişanlısına "tekrar bir araya gelelim" içerikli mesajlar atmaya başladı.

RAHATSIZ OLAN ESKİ NİŞANLI ŞİKAYETÇİ OLDU

Teklifi her seferinde reddedilen erkeğin ısrarlarından rahatsız olan kadın, mesajların çıktısını alarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

ÜÇ AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

"Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan Sakarya 3. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık, yerel mahkeme tarafından üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığın yerel mahkeme kararını temyiz etmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak onadı.

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, toplanan tüm deliller kapsamında eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtilerek sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünde hukuka aykırılık görülmediği ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri getiren THY uçağı İstanbul'a ulaştı
İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri getiren THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Kendisini tanımayan dinleyici Oğuzhan Koç'u çileden çıkardı
Kendisini tanımayan dinleyici Oğuzhan Koç'u çileden çıkardı
Ormandan toplayıp yediler! İkisi de hastanelik oldu
Ormandan toplayıp yediler! İkisi de hastanelik oldu
4 ilimizde sahtekarlar yine iş başında! Gıda denetimleri sürecek
4 ilimizde sahtekarlar yine iş başında! Gıda denetimleri sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz"
Vatandaşın isyanı işe yaradı! Trafik yönetmeliğinde köklü değişim...
Vatandaşın isyanı işe yaradı! Trafik yönetmeliğinde köklü değişim...
Birbirlerine girdiler! Muharrem İnce ve Ali Babacan arasında büyük kriz
Birbirlerine girdiler! Muharrem İnce ve Ali Babacan arasında büyük kriz
Bakan Işıkhan paylaştı! Annelere özel 325 milyon lira ödeme yapıldı
Bakan Işıkhan paylaştı! Annelere özel 325 milyon lira ödeme yapıldı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı
İçişleri Bakanlığı'ndan Binali Aslan cinayeti açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan Binali Aslan cinayeti açıklaması
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer ve Mayıs'ı paylaştı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer ve Mayıs'ı paylaştı!
Tapuda 65 yaş krizi! Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden net açıklama geldi
Tapuda 65 yaş krizi! Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden net açıklama geldi