Kendisini tanımayan dinleyici Oğuzhan Koç'u çileden çıkardı

Şarkıcı Oğuzhan Koç'un verdiği konsere ilginç anlar yaşandı. Konserde kendisini tanıyamayan bir seyirciye fena bozulan Koç, bakın neler söyledi.

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Galataport'ta sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, unutulmaz şarkılarını hayranlarıyla beraber söyledi. Fakat, geceye ilginç anlar da damgasını vurdu. Bir seyirci ile aralarında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

KENDİSİNİ TANIMAYINCA FENA BOZULDU

Kendisine dinlemeye gelen fakat tanımayan seyirciye seslenen Koç, "Niye önümde duruyorsun o zaman? Arkaya git. Öne bilen biri gelsin. Yok mu hiç? 200 tane şarkım var ya. Hiçbirini bilmiyor musun? Seni zorla mı getirdiler bugün? Sen tehdit altında mısın şu an? Valla bana göz kırp seni kurtaralım." dedi.