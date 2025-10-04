BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,98
ALTIN 5.209,75
HABER /  MAGAZİN

Kendisini tanımayan dinleyici Oğuzhan Koç'u çileden çıkardı

Kendisini tanımayan dinleyici Oğuzhan Koç'u çileden çıkardı

Şarkıcı Oğuzhan Koç'un verdiği konsere ilginç anlar yaşandı. Konserde kendisini tanıyamayan bir seyirciye fena bozulan Koç, bakın neler söyledi.

Abone ol

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında Galataport'ta sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, unutulmaz şarkılarını hayranlarıyla beraber söyledi. Fakat, geceye ilginç anlar da damgasını vurdu. Bir seyirci ile aralarında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

KENDİSİNİ TANIMAYINCA FENA BOZULDU

Kendisine dinlemeye gelen fakat tanımayan seyirciye seslenen Koç, "Niye önümde duruyorsun o zaman? Arkaya git. Öne bilen biri gelsin. Yok mu hiç? 200 tane şarkım var ya. Hiçbirini bilmiyor musun? Seni zorla mı getirdiler bugün? Sen tehdit altında mısın şu an? Valla bana göz kırp seni kurtaralım." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ormandan toplayıp yediler! İkisi de hastanelik oldu
Ormandan toplayıp yediler! İkisi de hastanelik oldu
4 ilimizde sahtekarlar yine iş başında! Gıda denetimleri sürecek
4 ilimizde sahtekarlar yine iş başında! Gıda denetimleri sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz"
Vatandaşın isyanı işe yaradı! Trafik yönetmeliğinde köklü değişim...
Vatandaşın isyanı işe yaradı! Trafik yönetmeliğinde köklü değişim...
Birbirlerine girdiler! Muharrem İnce ve Ali Babacan arasında büyük kriz
Birbirlerine girdiler! Muharrem İnce ve Ali Babacan arasında büyük kriz
Bakan Işıkhan paylaştı! Annelere özel 325 milyon lira ödeme yapıldı
Bakan Işıkhan paylaştı! Annelere özel 325 milyon lira ödeme yapıldı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı
İçişleri Bakanlığı'ndan Binali Aslan cinayeti açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan Binali Aslan cinayeti açıklaması
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer ve Mayıs'ı paylaştı!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer ve Mayıs'ı paylaştı!
Tapuda 65 yaş krizi! Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden net açıklama geldi
Tapuda 65 yaş krizi! Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden net açıklama geldi
Kimya fabrikasında patlamaya valilikten yalanlama! 2 işçinin garip ölümü...
Kimya fabrikasında patlamaya valilikten yalanlama! 2 işçinin garip ölümü...
Tamer Levent'ten Dilan Polat'a olay sözler! "Sanatçı olabilmesi için.."
Tamer Levent'ten Dilan Polat'a olay sözler! "Sanatçı olabilmesi için.."