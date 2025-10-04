BIST 10.859
HABER /  POLİTİKA  /  CHP

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer ve Mayıs'ı paylaştı!

Anadolu Ajansı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutladı.

Özel, sosyal medya platformundaki hesabından, parti genel merkezinde bakımını üstlendikleri Zafer ve Mayıs isimli kedi ile köpeğin fotoğraflarını paylaştı.

Özel, "Zafer ve Mayıs. Genel Merkezi'mizdeki can dostlarımızın gözündeki o saf sevgi bana hep aynı şeyi hatırlatıyor. Bu dünyada kötülüğün hiçbir yeri yok. Tüm canların yaşam hakkına saygılı, daha adil, daha merhametli bir dünya kurmak insanlığın elinde." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer ve Mayıs'ı paylaştı! - Resim: 0

