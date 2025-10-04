Süper Lig'de bugün Galatasaray dev derbide sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Galatasaray-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri netleşti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek.

Galatasaray 8’de 8 yapmak isterken Sergen Yalçın ile çıkışa geçen Beşiktaş derbi galibiyetini almak istiyor.

Sadece Beşiktaş'a yenildi

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 15 maçından galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 15 karşılaşmayı kazandı.

İki dev kulüp karşılaşma öncesi sosyal medyada videolu paylaşım yaptı. Beşiktaş paylaşımında ‘’Beşiktaş hayatta yok senin gibi...’’ ifadelerini kullandı. Galatasaray ise ‘’Bugün günlerden Galatasaray’’ dedi.

İşte muhtemel 11'ler

Derbinin muhtemel 11'i netleşmeye başladı. İşte derbinin muhtemel 11'leri:

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sane, İlkay, Yunus, Barış Alper, Icardi

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Cerny, El Bilal, Jota Silva

Hakem kim olacak?

TFF'den yapılan açıklamada haftanın merakla beklenen mücadelesi olan Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol'un yöneteceği ifade edildi. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Binici ve Çağdaş Altay yapacak.