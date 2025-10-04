BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 48,98
ALTIN 5.209,75
EKONOMİ

Kimse bunu beklemiyordu! Altın ve Bitcoin'i solladı! En çok o kazandırdı...

Yatırımcıların büyük merakla takip ettikleri piyasaları alt üst gelişme Ethereum'da yaşandı. Son aylarda yüzde 250'nin üzerinde değer kazanan Ethereum, altın, Bitcoin ve dolar gibi yatırım araçlarını geride bıraktı.

Ethereum (ETH), 2025 yılında büyük bir sürprize imza attı. Yılın başında görece düşük seviyelerden işlem gören Ethereum, birkaç ay içinde yüzde 250'lik inanılmaz bir yükseliş sergiledi.

YÜZDE 250'NİN ÜZERİNDE DEĞER KAZANDI

Küresel ekonomide faiz indirimleri beklense de, piyasalarda belirsizlikler devam ederken; geleneksel yatırımcılar için en güvenli limanlardan biri olan altın, istenen getiriyi sağlayamadı. Dolar/TL tarafında dalgalanmalar yaşansa da yatırımcıların büyük bölümünü tatmin edecek bir performans ortaya çıkmadı.

DENGELERİ SARSTI

Söz konusu sıkışmanın yaşandığı sıralarda Ethereum'un yükselişi, kripto piyasasında dengeleri değiştirdi. Bitcoin'in görece daha yatay seyrettiği bir ortamda Ethereum, agresif yükselişiyle hem kurumsal hem bireysel yatırımcıların ilgisini çekti.

NEDEN YÜKSELDİ?

2021 sonrası ciddi bir durgunluk yaşayan DeFi ve NFT piyasası, yeniden canlanmaya başladı. Bu alanlarda yapılan işlemlerin büyük bölümü Ethereum ağında gerçekleştiği için talep doğrudan ETH fiyatına yansıdı.

Yatırımcılar genelde Bitcoin'i takip etse de, Bitcoin'in ivme kaybetmesi Ethereum'a olan ilgiyi artırdı. "Altcoin sezonu" beklentisi de ETH'yi en çok öne çıkaran faktörlerden biri oldu.

