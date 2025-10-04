BIST 10.859
Şamil Tayyar AK Parti'nin planına dikkat çekti! 2026 hazırlığı

TBMM'nin açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefet vekilleriyle bir araya gelmesi siyaset kulislerinde konuşulmaya devam ediyor. Gazeteci-yazar Şamil Tayyar bu fotoğrafın ardındaki diyalog arayışına dikkat çekerek anayasa değişikliğinde AK Parti'nin referandumu dahi göze aldığını ifade etti.

AK Parti eski milletvekili ve gazeteci-yazar Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı dolasıyla katıldığı resepsiyonda muhalefet vekilleriyle verdiği görüntüyü yorumladı.

Tayyar, bu görüşmelerin ayaküstü değil planlandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'nin olmadığı ortamda sohbet yapma arzusunun topluma bir mesaj olduğu kanaatinde olduğunu öne sürdü.

Tayyar, bunun gerekçesi olarak AK Parti'nin bir anayasa hazırlığı içerisinde bulunmasının olduğunu vurguladı. Referandumun dahi göze alındığını belirten Tayyar şu sözlerle durumu analiz etti:

AK Parti referandum detayı

gidecek."AK Parti 2026 yılı içinde bir anayasa değişikliği düşünüyor. 360-400 arası olursa referanduma gidecek. AK Parti anayasa için referandumu göze almayı planlıyor. 400 üzeri olursa doğrudan Meclis'te kabul edilebiliyor ama bu biraz zor görünüyor. Bunun için başka partilere ihtiyaç var. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız anayasa değişikliği için uygun bir siyasal iklimi oluşturmaya çalışıyor olabilir."

