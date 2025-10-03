BIST 10.859
SPOR

Rizespor, 7 gollü maçta Antalyaspor'u devirdi

Rizespor, Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 5-2 mağlup etti.

Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor, Rizespor'u ağırladı. Mücadeleyi 5-2'lik skorla kazanmayı başaran Rizespor'un gollerini 4 ve 48. dakikalarda Rak Sakyi, 9. dakikada Jurecka, 86. dakikada Zeqiri ile 90+1. dakikada Mihaila attı.

59. dakikada Van de Streek'in art arda iki sarı kart görerek kırmızı kartla eksik bıraktığı Antalyaspor'un sayılarını 13. dakikada Soner Dikmen ile 89. dakikada Cvancara kaydetti.

Bu sonuçla puanını 8'e yükselten Rizespor, milli aranın ardından Trabzonspor'u konuk edecek.

10 puanda kalan Antalyaspor ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

Hakemler: Ozan Ergün, Furkan Ürün, Bilal Gölen

Antalyaspor: Julian, Bünyamin Balcı (Dk. 68 Cvancara), Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen (Dk. 81 Doğukan Sinik), Van de Streek, Hasan Yakub İlçin (Dk. 27 Ceesay), Safuri (Dk. 68 Ballet), Storm (Dk. 68 Abdülkadir Ömür), Boli

Rizespor: Fofana, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydın, Mocsi, Hojer (Dk. 89 Taylan Antalyalı), Papanikolaou (Dk. 77 Mithat Pala), Laçi, Rak Sakyi (Dk. 77 Zeqiri), Buljubasic, Emrecan Bulut (Dk. 65 Mihaila), Jurecka (Dk. 77 Sowe)

Goller: Dk. 4 ve 48 Rak Sakyi, Dk. 9 Jurecka, Dk. 86 Zeqiri, Dk. 90+1 Mihaila (Rizespor), Dk. 13 Soner Dikmen, Dk. 89 Cvancara (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 59 Van de Streek (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Samet Akaydın, Dk. 69 Jurecka, Dk. 71 Muhammet Taha Şahin, Dk. 90 Zeqiri (Rizespor)

