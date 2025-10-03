Özgür Özel Bolu'da konuştu: Türkiye'yi AB'nin tam üyesi yapacağız

Bolu'da düzenlediği mitingte enflasyon rakamlarını değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği'nden örnekler verdi. Özel, "Bu ülkeyi Avrupa Birliği’nin tam üyesi yapacağız. Enflasyonu onlar gibi yüzde 1,5 yapacağız" ifadelerini kullandı.

Abone ol

CHP yönetiminin konusu parti içerisindeki kavgalar. Ancak CHP'nin yönettiği belediyelerde yaşayan vatandaşların gündemi ise çöp dağları ve su kesintileri.

ÖZEL BOLU'DA KONUŞTU

CHP’nin Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle her hafta Türkiye’nin başka bir ilinde düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 59'uncusu Bolu'da yapıldı.

Özel konuşmasında iç ve dış gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ENFLASYON RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ

TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki gösteren Özel, Avrupa Birliği'nden örnek gösterdi.

"BİZİM BİR AYLIK ENFLASYON AVRUPA’NIN YILLIK ENFLASYONUNDAN FAZLA"

Özgür Özel, "Yüzde 3,2 enflasyon aylık. Bir de çıkıp diyorlar ki: 'Enflasyon dünyanın sorunu'. Dünya enflasyonu önce yendi, sonra pandemi geldi. Enflasyonlar yükselmeye başladı. Almanya’da 3 olan enflasyon 6'ya çıktı, paniğe kapıldılar. Avrupa ülkelerinde 4 olan enflasyon 8 oldu. Hızla harekete geçtiler. Faiz silahını doğru kullandılar ve enflasyonları aşağı çektiler. Bugün Avrupa Birliği’nin enflasyon oranı yıllık yüzde 2,7. Bizim bir aylık enflasyon Avrupa’nın yıllık enflasyonundan fazla. Yani enflasyon her yerde var. Hayat pahalılığı dünyanın sorunudur diye söyleyen kim varsa yalan atıyor" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ AVRUPA BİRLİĞİ'NİN TAM ÜYESİ YAPACAĞIZ"

Özel, şunları kaydetti:

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu ülkeyi Avrupa Birliği’nin tam üyesi yapacağız. Enflasyonu onlar gibi yüzde 1,5 yapacağız. Bolu’nun çiftçisi de Atatürk’ün dediği gibi 'milletin efendisi' olacak, emeklisi de, asgari ücretlisi de onurlu bir yaşam sürecek. Bu yılın ilk 9 ayının enflasyonu yüzde 25’i aştı, kendi rakamlarıyla. Asgari ücreti yılbaşında 22 bin lira yaptılar. Şimdi onun satın alma gücü o güne göre 16 bin 500’e düştü. Yalvarıyoruz, mücadele ediyoruz. Seçimde 'asgari ücrete dört kez zam yapabiliriz' diyenler yılda bir sefer veriyorlar. Onu da enflasyonun altında veriyorlar. Bir daha asgari ücretliye selam bile vermiyorlar.