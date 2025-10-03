HSK'dan kritik atamalar! İstanbul'da 3 adliyenin başsavcısı değişti

HSK Birinci Dairesince, İstanbul Anadolu, Bakırköy ve Beykoz cumhuriyet başsavcılıklarında değişikliğe gidildi. Akın Gürlek'in 'vekili' Fatih Dönmez, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.Abone ol
Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına Barış Duman ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Harun Bulut atandı.
ANADOLU CUMHURİYET BAŞSAVCISI FATİH DÖNMEZ OLDU
BAKIRKÖY VE BEYKOZ CUMHURİYET BAŞSAVCILARI DA DEĞİŞTİ
HSK kararnamesine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fatih Dönmez, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısı Harun Bulut getirildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atandı.