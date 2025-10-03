BIST 10.859
DOLAR 41,68
EURO 49,00
ALTIN 5.204,52
HABER /  GÜNCEL

İstanbul’da DHKP-C operasyonu: 8 tutuklama

İstanbul’da DHKP-C operasyonu: 8 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 8 şüphelinin tutuklanmasına, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklama, 5'i adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 8 şüphelinin tutuklanmasına, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılıkça terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt üyesi 14 şüphelinin "Gazi Mahallesi Spor Kulübü" ve "Gazi Mahalli Alan Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilmişti.

Şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından polis ekipleri, kentte 14 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 13 zanlıyı yakalamıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 silah, 1 şarjör, 21 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefonda görüştü
TOKİ dolandırıcılara karşı harekete geçti
TOKİ dolandırıcılara karşı harekete geçti
10 gün önce cezaevinden çıkan kadının şüpheli ölümü
10 gün önce cezaevinden çıkan kadının şüpheli ölümü
Komşusundan kırık cam açıklaması! Güllü'nün ölümünde 4. kişi iddiası
Komşusundan kırık cam açıklaması! Güllü'nün ölümünde 4. kişi iddiası
Ödüllü kemancı Laçin'in ölümü: Kaza yerinde keşif yapıldı
Ödüllü kemancı Laçin'in ölümü: Kaza yerinde keşif yapıldı
Güllü'nün çocukları ifade verdi! "Hakkımı helal etmiyorum annemin kemiklerini sızlattılar"
Güllü'nün çocukları ifade verdi! "Hakkımı helal etmiyorum annemin kemiklerini sızlattılar"
Kiralık sosyal konut şartları neler? Ev sahibiniz devlet olacak işte detaylar
Kiralık sosyal konut şartları neler? Ev sahibiniz devlet olacak işte detaylar
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferlerinde aksama
Kırşehir'de kaza! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kırşehir'de kaza! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Pelin'i öldüren asansör! Mersin'deki korkunç olayda yeni gelişme
Pelin'i öldüren asansör! Mersin'deki korkunç olayda yeni gelişme
Kahramanmaraş'ta alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı
Kahramanmaraş'ta alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı
İstanbul'da etkili sağanak trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 72'ye ulaştı
İstanbul'da etkili sağanak trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 72'ye ulaştı