Pelin'i öldüren asansör! Mersin'deki korkunç olayda yeni gelişme

Anadolu Ajansı
Mersin'in Tarsus ilçesinde düşen asansördeki kadının hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

11 katlı apartmanda 30 Eylül'de asansörün -1. kata düşmesi sonucu bir çocuk annesi Pelin Yaşot Kıyga'nın (33) yaşamını yitirdiği kazayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında bir önceki asansör firmasının yetkilisinin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

