Kırşehir'de kaza! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kırşehir merkeze bağlı Özbağ beldesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.Abone ol
Kırşehir'den Kayseri istikametine giden S.Ö'nün kullandığı 66 ACG 240 plakalı otomobil, beldede yolun karşısına geçmeye çalışan Nazlı A'ya çarptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.