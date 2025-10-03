BIST 10.904
DOLAR 41,68
EURO 48,98
ALTIN 5.191,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kırşehir'de kaza! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kırşehir'de kaza! Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kırşehir merkeze bağlı Özbağ beldesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Abone ol

Kırşehir'den Kayseri istikametine giden S.Ö'nün kullandığı 66 ACG 240 plakalı otomobil, beldede yolun karşısına geçmeye çalışan Nazlı A'ya çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Pelin'i öldüren asansör! Mersin'deki korkunç olayda yeni gelişme
Pelin'i öldüren asansör! Mersin'deki korkunç olayda yeni gelişme
Kahramanmaraş'ta alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı
Kahramanmaraş'ta alacak verecek tartışması cinayetle sonuçlandı
İstanbul'da etkili sağanak trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 72'ye ulaştı
İstanbul'da etkili sağanak trafiği felç etti! Yoğunluk yüzde 72'ye ulaştı
Ankara'nın 5 ilçesinde bazı mahallelere yarın su verilemeyecek
Ankara'nın 5 ilçesinde bazı mahallelere yarın su verilemeyecek
Yolunu kesti, para istedi vermeyince de.... İşte vahşet anları
Yolunu kesti, para istedi vermeyince de.... İşte vahşet anları
Muğla'da ev ve iş yerlerini su bastı 12 metrelik tekne kıyıya sürüklendi
Muğla'da ev ve iş yerlerini su bastı 12 metrelik tekne kıyıya sürüklendi
Fransa'da İsrail'in Paris Büyükelçisi sınır dışı edilsin çağrısı
Fransa'da İsrail'in Paris Büyükelçisi sınır dışı edilsin çağrısı
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 63 artarak 66 bin 288'e çıktı
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 63 artarak 66 bin 288'e çıktı
MİT, Mossad casusu dedektiflere bilgi satan avukatı İstanbul'da yakaladı
MİT, Mossad casusu dedektiflere bilgi satan avukatı İstanbul'da yakaladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resepsiyondaki görüntüyü değerlendirdi CHP'ye tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resepsiyondaki görüntüyü değerlendirdi CHP'ye tepki
Kural çiğneyen yandı hapis cezası var! Önüne gelen hesap açamayacak
Kural çiğneyen yandı hapis cezası var! Önüne gelen hesap açamayacak
Orkun Özeller meşhurlar koğuşuna sevk edildi! Tuvalet izni bile vermediler iddiası
Orkun Özeller meşhurlar koğuşuna sevk edildi! Tuvalet izni bile vermediler iddiası