Fransa'da İsrail'in Paris Büyükelçisi'ni sınır dışı edilsin çağrısı

Fransa'da muhalefetten Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Grup Başkanvekili Mathilde Panot, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka'yı sınır dışı etmeye çağırdı.

Panot, konuk olduğu Fransız RTL radyosunda, "Bu sabah, Cumhurbaşkanından (Macron) İsrail'in Fransa büyükelçisini sınır dışı etmesini resmen talep ediyorum. Ablukayı kırmak için meşru bir misyonu yasa dışı şekilde 3 defa kaçıran bir devletin temsilcisinin, topraklarımızda daha fazla kalmasına izin verilmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Panot, İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi gerektiğini belirterek, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun İsrail'in Kolombiya'daki diplomatlarını sınır dışı etme kararı almasından memnun olduğunu dile getirdi.

"Soykırım işleyen bir devletin temsilcisinin topraklarımızda daha fazla kalmasına izin verilmesi kabul edilemez." diyen Panot, Zarka'nın daha önce Küresel Sumud Filosu yolcularına "Hayatta kalmaları için bol şans." dileyerek, onları tehdit ettiğini belirtti.

Panot'un bu çağrısı, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısının ardından geldi.

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.