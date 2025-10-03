BIST 10.939
DOLAR 41,68
EURO 48,96
ALTIN 5.187,18
HABER /  GÜNCEL

Muğla'da ev ve iş yerlerini su bastı 12 metrelik tekne kıyıya sürüklendi

Muğla'da ev ve iş yerlerini su bastı 12 metrelik tekne kıyıya sürüklendi

Muğla'nın ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Abone ol

Ortaca ilçesinde akşam saatlerinden bu yana şiddetli yağış aralıklarla devam ediyor. Yağış nedeniyle kent merkezi ile bazı mahallelerde su baskınları meydana geldi, araçlar yolda kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı.

Merkez mezarlığında birçok kabir sular altında kaldı. İlçede yağış nedeniyle zaman zaman hasarlı kazalar da yaşandı.

Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde kıyıda bağlı bir tekne battı. Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri, bölgede inceleme yaptı. Fırtına nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

Muğla'da ev ve iş yerlerini su bastı 12 metrelik tekne kıyıya sürüklendi - Resim: 0

Menteşe ilçesinde ise sağanak ve dolu sebebiyle su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, yayalar zor anlar yaşadı.

Bodrum'da sabah saatlerinde kısa süreli sağanak etkili oldu. Zaman zaman rüzgarın da etkili olduğu ilçede 12 metrelik bir tekne kıyıya sürüklendi.

Muğla'da ev ve iş yerlerini su bastı 12 metrelik tekne kıyıya sürüklendi - Resim: 1

Fethiye'de gökkuşağı oluştu

Fethiye ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle kara yollarında su birikintileri oluştu.

Yağışın etkisini azalttığı sırada Fethiye Limanı üzerinde gökkuşağı oluştu. Teknelerin üzerinde beliren gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

Gökkuşağını fark eden bazı vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Marmaris ilçesinde sabah ve öğle saatlerinde kısa süreli etkisini gösteren sağanak plajların boş kalmasına neden oldu. Bazı turistler kapalı çarşıda gezip alışveriş yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransa'da İsrail'in Paris Büyükelçisi'ni sınır dışı edilsin çağrısı
Fransa'da İsrail'in Paris Büyükelçisi'ni sınır dışı edilsin çağrısı
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 63 artarak 66 bin 288'e çıktı
Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 63 artarak 66 bin 288'e çıktı
MİT, Mossad casusu dedektiflere bilgi satan avukatı İstanbul'da yakaladı
MİT, Mossad casusu dedektiflere bilgi satan avukatı İstanbul'da yakaladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resepsiyondaki görüntüyü değerlendirdi CHP'ye tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik resepsiyondaki görüntüyü değerlendirdi CHP'ye tepki
Kural çiğneyen yandı hapis cezası var! Önüne gelen hesap açamayacak
Kural çiğneyen yandı hapis cezası var! Önüne gelen hesap açamayacak
İstanbul'da fahiş ev kiralarına karşı sosyal konut hamlesinin detayları belli oldu
İstanbul'da fahiş ev kiralarına karşı sosyal konut hamlesinin detayları belli oldu
Orkun Özeller meşhurlar koğuşuna sevk edildi! Tuvalet izni bile vermediler iddiası
Orkun Özeller meşhurlar koğuşuna sevk edildi! Tuvalet izni bile vermediler iddiası
A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının aday kadrosu açıklandı
ÖSYM için tavsiye kararı: Soru hatalı çıktı, ücreti geri ödeyin
ÖSYM için tavsiye kararı: Soru hatalı çıktı, ücreti geri ödeyin
Tadelle ve Sarelle’ye World Taste Award’dan Altın ödül
Tadelle ve Sarelle’ye World Taste Award’dan Altın ödül
Garanti BBVA Emeklilik'e Smart-i Awards'tan ödül
Garanti BBVA Emeklilik'e Smart-i Awards'tan ödül
Eylül 2025 enflasyon rakamı! Emekli ve memur zammını çok etkileyecek
Eylül 2025 enflasyon rakamı! Emekli ve memur zammını çok etkileyecek