BIST 10.936
DOLAR 41,68
EURO 48,97
ALTIN 5.185,08
HABER /  EKONOMİ

Garanti BBVA Emeklilik'e Smart-i Awards'tan ödül

Garanti BBVA Emeklilik'e Smart-i Awards'tan ödül

Garanti BBVA Emeklilik, "Prim İadeli Hayat Sigortası" ürünüyle Smart-i Awards'ta dijital dönüşüm kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Abone ol

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Mobil üzerinden satışa sunulan Prim İadeli Hayat Sigortası ürünü, Smart-i Awards'tan ödül kazandı.

Ürün ile banka, poliçe süresince vefat teminatıyla finansal güvence sağlarken, sigorta süresi sonunda ödenen primleri, yaşam teminatıyla dolara endeksli olarak iade ediyor.

Prim İadeli Hayat Sigortası ürününü dijital kanal üzerinden sunan Garanti BBVA Emeklilik, dijital satış kolaylığı sağlayan projesiyle artık müşteriler hayat sigortasına hızlı, pratik ve güvenilir şekilde erişebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Gökhan Koca, hızla ilerleyen dijitalleşme adımlarını yakından takip ettiklerini ve hem ülkede hem de sektörde güncel teknolojileri müşterilerle buluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Prim İadeli Hayat Sigortası ürününü Garanti BBVA Mobil aracılığıyla sunarak sigorta sektöründe dijitalleşmeye öncülük etmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayan Koca, "Müşteri deneyimini geliştiren ve sigortacılıkta erişilebilirliği artıran adımımızın Smart-i Awards'ta ödüllendirilmesi, teknoloji odaklı hizmet anlayışımızın sektörde yarattığı değerinde tescili oldu." değerlendirmesini yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Eylül 2025 enflasyon rakamı! Emekli ve memur zammını çok etkileyecek
Eylül 2025 enflasyon rakamı! Emekli ve memur zammını çok etkileyecek
İngiliz çay markası Lipton Türkiye'den çekiliyor! Fabrikasını bir çay şirketine...
İngiliz çay markası Lipton Türkiye'den çekiliyor! Fabrikasını bir çay şirketine...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli eylül ayı enflasyon değerlendirmesi!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli eylül ayı enflasyon değerlendirmesi!
İstanbul merkezli üç ilde FETÖ operasyonu: Beş doktor gözaltında
İstanbul merkezli üç ilde FETÖ operasyonu: Beş doktor gözaltında
Kürşad Zorlu açıkladı: Toplam hasılat 2.1 trilyon doları aştı
Kürşad Zorlu açıkladı: Toplam hasılat 2.1 trilyon doları aştı
Uzmanlardan şok eden uyarı: Sigara ile aynı zarara yol açıyor!
Uzmanlardan şok eden uyarı: Sigara ile aynı zarara yol açıyor!
Enerjisa Üretim, Bandırma'da Batarya Depolama Tesisi'ni devreye aldı
Enerjisa Üretim, Bandırma'da Batarya Depolama Tesisi'ni devreye aldı
Fatih Altaylı mahkemesinde karar! Tutukluluğu devam edecek
Fatih Altaylı mahkemesinde karar! Tutukluluğu devam edecek
Maçta 7 yabancı oynatmıştı! PFDK'dan Sakaryaspor için flaş karar
Maçta 7 yabancı oynatmıştı! PFDK'dan Sakaryaspor için flaş karar
İsrailli yetkililer, Sumud Filosu'nda yasa dışı alıkonulanların sayısını açıkladı
İsrailli yetkililer, Sumud Filosu'nda yasa dışı alıkonulanların sayısını açıkladı
Ünlü dağcı, tırmanış sırasında yere fena çakılarak hayatını kaybetti
Ünlü dağcı, tırmanış sırasında yere fena çakılarak hayatını kaybetti
İşte o karenin perde arkası! Davutoğlu Erdoğan ile buluşmasının detaylarını anlattı
İşte o karenin perde arkası! Davutoğlu Erdoğan ile buluşmasının detaylarını anlattı