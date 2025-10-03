Garanti BBVA Emeklilik'e Smart-i Awards'tan ödül

Garanti BBVA Emeklilik, "Prim İadeli Hayat Sigortası" ürünüyle Smart-i Awards'ta dijital dönüşüm kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Mobil üzerinden satışa sunulan Prim İadeli Hayat Sigortası ürünü, Smart-i Awards'tan ödül kazandı.

Ürün ile banka, poliçe süresince vefat teminatıyla finansal güvence sağlarken, sigorta süresi sonunda ödenen primleri, yaşam teminatıyla dolara endeksli olarak iade ediyor.

Prim İadeli Hayat Sigortası ürününü dijital kanal üzerinden sunan Garanti BBVA Emeklilik, dijital satış kolaylığı sağlayan projesiyle artık müşteriler hayat sigortasına hızlı, pratik ve güvenilir şekilde erişebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Gökhan Koca, hızla ilerleyen dijitalleşme adımlarını yakından takip ettiklerini ve hem ülkede hem de sektörde güncel teknolojileri müşterilerle buluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Prim İadeli Hayat Sigortası ürününü Garanti BBVA Mobil aracılığıyla sunarak sigorta sektöründe dijitalleşmeye öncülük etmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayan Koca, "Müşteri deneyimini geliştiren ve sigortacılıkta erişilebilirliği artıran adımımızın Smart-i Awards'ta ödüllendirilmesi, teknoloji odaklı hizmet anlayışımızın sektörde yarattığı değerinde tescili oldu." değerlendirmesini yaptı.