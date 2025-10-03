Enerjisa Üretim, Bandırma'da Batarya Depolama Tesisi'ni devreye aldı

Enerjisa Üretim, Türkiye'nin ilk bakanlık kabulü yapılan Batarya Enerji Depolama Sistemi'ni (BESS), Bandırma Enerji Üssü'nde devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Üretim, Bandırma Enerji Üssü'nde faaliyete başlayan ve şebekeye entegre BESS ile, elektrik şebekesine esneklik kazandırmakla birlikte ticari dengelemeye de katkı sağlıyor.

Hibrit GES tesisine entegre olan 2 megavat gücünde ve 4 megavatsaat kapasiteli sistem, üretim-tüketim dengesinin etkin yönetilmesine imkan tanıyarak güvenilir ve sürdürülebilir enerji arzını destekliyor. Bakanlık kabulü yapılarak devreye alınan ilk depolamalı enerji tesisi adımı, yenilenebilir kaynakların şebekeye entegrasyonunu güçlendirirken, aynı zamanda şebekeye sağlanan esneklik de artıyor.

Enerjisa Üretim'in AR-GE ve inovasyon odağının merkezi olan Bandırma Enerji Üssü, hidrojen uygulamalarından yüksek verimli rüzgar türbinlerine uzanan geniş bir teknoloji yelpazesiyle öne çıkıyor. Türkiye'de yeşil hidrojen üretimi çalışmalarına da öncülük eden Bandırma Enerji Üssü, enerji arz güvenliği noktasında kritik bir rol üstleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Erbil Bayçöl, Bandırma Enerji Üssü'nün Türkiye'nin enerjide AR-GE ve inovasyon üssü olma vizyonunun somut yansıması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlık kabulü tamamlanan Batarya Enerji Depolama Sistemimizi devreye alarak Türkiye'de bir ilke imza attık. Yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonunu daha da güçlendiren, esnekliği ve dengelemeyi destekleyen kritik bir kapasiteyi sisteme kazandırdık. Enerji dönüşümünün hızlandığı bu dönemde depolama teknolojileri, teknik bir gerekliliğin ötesinde, rekabetçilik, arz güvenliği ve sürdürülebilirliği birlikte sağlayan stratejik bir kaldıraç. Enerjisa Üretim olarak Türkiye'nin Yenilenebilir Enerjide 2035 Yol Haritası'na tüm yenilenebilir enerji yatırımlarımız ve projelerimizle destek sunmaya devam edeceğiz."