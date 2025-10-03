BIST 10.977
Gazze'ye giden yardım gemilerinden biri GKRY'nin Larnaka Limanı'na demirledi

Gazze'ye giden yardım gemilerinden biri GKRY'nin Larnaka Limanı'na demirledi

Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilerden birinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka Limanı'na demirlediği bildirildi.

GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Gazze Şeridi'ne doğru seyreden Küresel Sumud Filosu'na katılan gemilerden birinin kaptanın ikmal ihtiyacı ve insani sebepleri öne sürerek Larnaka Limanı'na yanaşma talebine olumlu yanıt verdiklerini belirten Letimbiotis, gemide bulunan 2 aktivistin sağlık sorunları nedeniyle, demirleme sürecinin hızlandırıldığını duyurdu.

Sözcü Letimbiotis gemide çeşitli ülkelerden 21 kişinin bulunduğunu ifade ederek, bu kişilerin sağlık kontrolünden geçirildiğini belirtti.

GKRY Hükümet Sözcüsü Letimbiotis, gemiye gerekli ikmalin yapılacağını da vurgulayarak, aktivistlerin talepleri doğrultusunda konsolosluk işlemleri konusunda gerekli yardımların sağlanacağını sözlerine ekledi.

Letimbiotis geminin Larnaka'dan ayrılıp ayrılmayacağına dair bir bilgi paylaşmadı.

