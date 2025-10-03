Milli kaleci Berke Özer Roma-Lille maçında kahraman oldu üst üste 3 penaltı

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille'in deplasmanda Roma'yı 1-0 yendiği maçta üst üste 3 penaltı kurtaran milli kaleci Berke Özer'in başarısı, Fransız ve İtalyan basınında geniş yer buldu.

Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe, Berke Özer'in tarihi başarısını "Berke kazandırdı" manşetiyle tam sayfa verdi.

İç sayfada Berke için "Buldozer" benzetmesini yapan gazete, "Lille'in Türk kalecisi, maçın sonunda tekrar tekrar kullandırılan penaltıyı üç kez kurtararak Roma'nın umutlarını yok etti. Çılgın an, Lille taraftarlarının onu tamamen benimsemesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"Ebedi bir gece armağan etti"

Gazete, geceye damga vuran milli kalecinin başarısı için, "Bir Olimpiyat Stadı atmosferinde, maçın son anlarında penaltı kurtarmak başlı başına bir başarıdır. Ama bunu üç kez yapmak gerçek dışıdır. Bu yaz Türkiye’den Kuzey Fransa’ya geldiğinde kimsenin tanımadığı Berke Özer, dün gece 'ebedi şehir' Roma’da, Lille tarihine kazınacak bir aksiyonla kendine ebedi bir gece armağan etti." yorumunu yaptı.

"Akıl almazdı"

Kulüp başkanı Olivier Letang'ın "Böyle bir şey hiç görmemiştik, akıl almazdı." ifadesine yer verilen haberde, "Arjantinli Paulo Gazzaniga da 2024 Ekim’inde Girona formasıyla Bilbao’ya karşı üç penaltı kurtarmıştı, ancak aynı pozisyonda değil. Bunun için bir 'bulldÖzer' gerekiyordu." denildi.

Le Figaro Gazetesi, Berke'nin son derece nadir görülen bir başarıya imza attığını belirterek, milli kalecinin, "Bu, rüyada olmak gibiydi. İlk denemede kurtarabileceğimi biliyordum ama diğer ikisi gerçekten garipti, ne diyeceğimi bilmiyorum." ifadelerini okurlarıyla paylaştı.

"Dördüncü deneme olsaydı ne olacağını düşünmek bile istemezsiniz"

İtalyan gazetesi La Gazzetta dello Sport, "Aynı maçta, hatta aynı pozisyonda üç penaltı kaçırmak. Tarihe geçecek grotesk bir manzara. Ama kesin olan bir şey var; son 16’ya giden yolu çok zorlaştırdı. Lille için beklenmedik bir şov, Romalılar için ise tam bir kabus. İlk iki penaltı kaleci çizgiyi erken terk ettiği için tekrarlandı, vuruşlar zaten unutulmaz değildi. Üçüncüde Özer’in çıkışı tamamen kurallara uygundu. Dördüncü deneme olsaydı ne olacağını düşünmek bile istemezsiniz." değerlendirmesini yaptı.

"Şaka gibi bir sahneydi"

Corriere dello Sport ise "Roma’nın Lille karşısında 1-0 kaybettiği maç, Olimpiyat Stadı’nda 61 bin taraftarın gözleri önünde 81 ile 85. dakikalar arasında yaşananlarla 'absürd tiyatro'ya dönüştü: art arda üç penaltı, hepsi de kaçtı. Tribünlerde kimileri gülüyor, kimileri ise kahroluyordu. Daha önce hiç görülmemiş, 'şaka gibi' bir sahneydi." yorumu yapıldı.

Ligin ikinci haftasında, milli futbolcuların karşılaştığı müsabakada Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, Zeki Çelik'in forma giydiği Roma'yı deplasmanda 1-0 yendi. İki futbolcu da 90 dakika sahada kaldı. Berke Özer, ihlaller sebebiyle tekrarlanan ve üç kez kullanılan penaltı atışlarının tamamını kurtararak gecenin yıldızı oldu.