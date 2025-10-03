BIST 11.044
FETÖ'ye dev operasyon: Onlarca şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 91 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 64'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalar aralıksız devam ediyor. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de olduğu 30 şehirde yürütülen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Jandarma ekipleri tarafından son 2 haftadır süren operasyonlarda FETÖ ile bağlantılı 91 şüphelinin yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, bunlardan 64'ünün tutuklandığını, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğünü belirtti.

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre; operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ’nün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

