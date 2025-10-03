BIST 11.083
DOLAR 41,68
EURO 48,89
ALTIN 5.172,96
HABER /  GÜNCEL

MİT MOSSAD casusunu yakaladı

MİT MOSSAD casusunu yakaladı

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonunda İsrail gizli servisi MOSSAD'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek gözaltına alındı

Abone ol

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu İsrail gizli servisi MOSSAD’a çalıştıkları tespit edilen Serkan Çiçek gözaltına alındı.

MİT’in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, Serkan Çiçek’in İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Çiçek, Rasheed’in İsrail’in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetini kabul etti.

MİT MOSSAD casusunu yakaladı - Resim: 0

BORCU NEDENİYLE İSİM DEĞİŞTİRDİ DEDEKTİFLİĞE BAŞLADI

MİT’in yaptığı çalışmalar ile asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek’in, iş hayatında çok miktarda borçlanması sonrasında ismini değiştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Çiçek, ticareti bırakıp 2020 yılından itibaren Pandora Dedeklifliği kurarak dedektiflik yapmaya başladı.

MİT MOSSAD casusunu yakaladı - Resim: 1

Bu arada İsrail’e casusluk yaptığı gerekçesi ile tutuklanan, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere yardımcı olan Musa Kuş ve Avukat Tuğrulhan Dip ile tanıştı. Serkan Çiçek, dedektiflik faaliyetleri kapsamında hem şu an tutuklu bulunan Musa Kuş hem de Avukat Tuğrulhan Dip ile çalışmalar yürüttü.

MİT MOSSAD casusunu yakaladı - Resim: 2

MOSSAD AJANI WHATSAPP ÜZERİNDEN İLETİŞİME GEÇTİ

Dedektiflik yapan Serkan Çiçek, İsrail Gizli Servisi MOSSAD ajanlarının dikkatini çekti. MOSSAD mensubu Faysal Rasheed, kendisini yurt dışında hukuk bürosu personeli olarak tanıtarak 31.07.2025’te WhatsApp üzerinden Serkan Çiçek ile iletişime geçti.

4 BİN DOLARA MOSSAD CASUSLUĞU

Faysal Rasheed, Serkan Çiçek’ten Başakşehir’de yaşayan İsrail’in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik 4 günlük takip çalışması talep etti. Bu iş kapsamında, Rasheed, Serkan Çiçek’e 01.08.2025’te 4 bin USD değerinde kripto para ödemesi yaptı.

MİT MOSSAD casusunu yakaladı - Resim: 3

Çiçek, hedef ismi internetten araştırdığında Filistinli bir aktivist olduğunu öğrendi. Dedektiflik işlerinde destek aldığı Musa Kuş’un İsrail’e çalışması nedeni ile 19 yıl hüküm alarak tutuklandığını bile bile Çiçek, Faysal Rasheed’in teklifini kabul etti.

ADIM ADIM İZ SÜRDÜ ANCAK BULAMADI

Serkan Çiçek, aslında MOSSAD ajanı olan Faysal Rasheed’in kendisine verdiği adrese giderek hedefteki şahsı araştırdı ancak bulamadı. Bunun üzerine kiralık daire bakma bahanesi ile 01-02.08.2025 tarihlerinde siteye girerek keşif çalışması yaptı. Ancak, Serkan Çiçek takip çalışmasında Faysal Rasheed’in istediği bilgileri toplayamadı. Bunun üzerine Rasheed, 03.08.2025’te irtibatı sonlandırdı.

MİT MOSSAD casusunu yakaladı - Resim: 4

ÖNCEKİ HABERLER
Gelecek Partisi'nden Erdoğan-Davutoğlu fotoğrafına açıklama: Hayra yorulmalı
Gelecek Partisi'nden Erdoğan-Davutoğlu fotoğrafına açıklama: Hayra yorulmalı
ABD Başkanı Trump'ın Katar kararmanesi İsrail'i karıştırdı
ABD Başkanı Trump'ın Katar kararmanesi İsrail'i karıştırdı
İran'ın İsfahan kentinde 5,3 büyüklüğünde deprem
İran'ın İsfahan kentinde 5,3 büyüklüğünde deprem
Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi
Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi
Bursa'da genç kız terasta çamaşır asarken düştü
Bursa'da genç kız terasta çamaşır asarken düştü
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları tamamlandı
Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları tamamlandı
Samsunspor Avrupa'ya müthiş başladı! Polonya'da Türk zaferi
Samsunspor Avrupa'ya müthiş başladı! Polonya'da Türk zaferi
Netanyahu, Sumud Filosu'nun İsrail'in meşruiyetini hedef aldığını iddia etti
Netanyahu, Sumud Filosu'nun İsrail'in meşruiyetini hedef aldığını iddia etti
Kim Jong-Un slikon yaptıran kadınlar içi harekete geçti
Kim Jong-Un slikon yaptıran kadınlar içi harekete geçti
Tedesco galibiyetin şifresini verdi! Güven, güven, güven!
Tedesco galibiyetin şifresini verdi! Güven, güven, güven!
Berke Özer tarihe geçti! Penaltı atışı 3 kez tekrarlandı...
Berke Özer tarihe geçti! Penaltı atışı 3 kez tekrarlandı...
Fenerbahçe, Nice'e karşı bunu 3. kez yaptı! İlki 1959'daydı
Fenerbahçe, Nice'e karşı bunu 3. kez yaptı! İlki 1959'daydı