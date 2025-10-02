Samsunspor Avrupa'ya müthiş başladı! Polonya'da Türk zaferi

UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında temsilcimiz Samsunspor, deplasmanda Polonya ekibi Legia Varşova’yı 1-0 mağlup etti.Abone ol
UEFA Konferans Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde temsilcimiz Samsunspor deplasmanda Polonya ekibi Legia Varşova ile karşı karşıya geldi. Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Samsunspor, 1-0 kazandı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 10. dakikada Musaba kaydetti.
Bu sonucun ardından Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde puanını 3'e çıkarırken Legia Varşova sıfır puanda kaldı.