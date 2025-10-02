BIST 11.083
Bakan Memişoğlu: Türkiye, sağlık alanında çok şanslı bir ülke

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında çok şanslı bir ülke olduğunu belirterek, "Öğrencisinden hekime, hemşiresine kadar tüm sağlık çalışanlarımız zeki ve çalışkan, güçlü bir kadroya sahibiz. Bu, bizim en büyük beşeri sermayemiz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kemal Memişoğlu, Ankara'da düzenlenen "Sağlıkta Z-İnovasyon Zirvesi"ne katıldı.

Bakan Memişoğlu, zirve kapsamında gerçekleştirilen "Zirve Arenası" oturumunda, üniversitelerin sağlıkla ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerden oluşan Sağlık Genç Meclisi'ne hitap etti.

Memişoğlu, gençlerin en büyük avantajının bilgiye kolay ulaşabilmeleri olduğunu vurgulayarak, "Ancak, bu durumun bir dezavantajı da var. Çünkü, doğru bilgiye de yanlış bilgiye de aynı hızla ulaşabiliyorsunuz. Eğer analitik düşünme ve tecrübeyle süzgeçten geçirmezseniz yanlış bilgilere kolayca kapılabilirsiniz. Bu yüzden geçmişi okumak, kitaplardan beslenmek, medyada gördüklerinizi analiz etmek çok önemli. Tüm bunlardan kendi düşünce ve hareket tarzınızı oluşturmalısınız." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere sadece Sağlık Bakanı olarak değil, bir ağabey olarak seslendiğini belirten Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Taraftar olmayın, bilgili ve analizci olun. Maddi değerlerin ön planda olduğu bir dünyada maneviyatı kaybetmeyin. Mutluluk, para, makam veya güce sahip olmak değil, ideal sahibi olmaktır. İdealizm, başkasına iyilik yapmak ve bir fikrin peşinden gitmektir. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkması hep bu idealizmin ürünüdür. Siz de ideallerinizi kaybetmeyin. Türkiye, sağlık alanında çok şanslı bir ülke. Öğrencisinden hekime, hemşiresine kadar tüm sağlık çalışanlarımız zeki ve çalışkan, güçlü bir kadroya sahibiz. Bu, bizim en büyük beşeri sermayemiz."

Memişoğlu, şimdiye kadar ağırlıklı olarak sağlık hizmetine odaklandıklarını, bundan sonra üretim ve bilgi geliştirmede de güçlü bir altyapı kurmaları gerektiğine işaret etti.

Bu amaçla "Fikirden Ürüne-Üreten Sağlık Modeli"ni başlattıklarını bildiren Memişoğlu, "Sağlıklı bir toplum için sigaradan, kötü alışkanlıklardan ve sağlıksız beslenmeden uzak durmalıyız. Bunun bilincini hep birlikte oluşturmalıyız. Siz gençlerden en büyük beklentimiz, çevrenizde bu farkındalığı yaymanız. Sağlıklı toplum için bedenimize iyi bakmalı ve sağlıklı kalmalıyız. Bu bizim temel politikalarımızdan biridir." ifadelerine yer verdi.

