TPAO, Kazakistan'da 2 yeni petrol sahası işletmeye hazırlanıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, Kazakistan'da 2 yeni petrol sahası işletmek için sözleşme imzalama hazırlığında olduklarını duyurdu.

TPAO Genel Müdürü Türkoğlu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Kazakistan Enerji Haftası -2025" etkinliği kapsamında konuştu.

Etkinliğin, "Yöneticiler Gözünden Sektörün Geleceği" konulu ana oturumunda konuşmacı olarak yer aldığını belirten Türkoğlu, Kazakistan'ın küresel petrol ve doğal gaz sektöründe önemli bir yeri olduğunu kaydetti.

Türkoğlu, ülkede ciddi petrol üretimi olduğuna dikkati çekerek, yakın zamanda Kazakistan'ın Ulusal Petrol Şirketi KazMunayGaz ile işbirliği anlaşması imzaladıklarını bildirdi.

Söz konusu anlaşma kapsamında Kazakistan'da yeni sahalar baktıklarını aktaran Türkoğlu, "Bu alandaki işbirliğimizi ilerletmek ve yeni anlaşmalar yapmak üzere buradayız. Kazakistan'da 2 saha ile ilgili yeni bir sözleşme imzalama hazırlığındayız." diye konuştu.

Türkoğlu, Türkiye ve çevre ülkeler için önemli olan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattını, Kazakistan'ın da kullanmaya başladığına işaret ederek, "Biz de burada yeni sahalara girdiğimizde o boru hattı bizim için de önemli." ifadesini kullandı.

