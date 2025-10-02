Küresel Sumud Filosu'nda olan Bekir Develi ve İkbal Gürpınar'dan saatlerdir haber yok...

Gazze'ye insani yardım için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'de uluslararası sularda İsrail güçlerinin müdahalesine uğradı.

Küresel Sumud Filosu'nda 30 gemiye el konulurken, 37'si Türk 200'den fazla kişi alıkonuldu. Filoda bulunan sunucu Bekir Develi "54 mil… Tarihe not düşülsün" derken, İkbal Gürpınar ise "Gemiye kimyasal fışkırtıyorlar" sözleriyle saldırıyı anlattı. İkiliden saatlerdir haber alınamıyor.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'de uluslararası sularda İsrail güçlerinin saldırısına uğradı. Müdahale sonrası 30 gemiye el konulurken, aralarında 37 Türk vatandaşının da bulunduğu 200'den fazla kişi İsrail askerlerince alıkonuldu.

BEKİR DEVELİ VE İKBAL GÜRPINAR'DAN HABER ALINAMIYOR

Filo içerisinde yer alan isimlerden Bekir Develi ve İkbal Gürpınar'dan saatlerdir haber alınamıyor. Develi, son olarak dün gece sosyal medya hesabından konumunu paylaşarak, "54 mil… Tarihe not düşülsün diye…" ifadelerini kullandı. Gürpınar ise paylaştığı videoda, "Gemiye kimyasal fışkırtıyorlar" sözleriyle saldırıyı duyurdu.

SİYER VAKFI BAŞKANI'NDAN ÇARPICI MESAJ

Florida teknesinde yer alan Siyer Vakfı Başkanı Muhammed Emin Yıldırım, X hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı:

"Telefonumu denize atmak zorundayım. Dualarınız daim olsun. Allah'ın takdiri ne ise olacak olan odur. Ahhh Gazze…"

TÜRKİYE'DE TEPKİ BÜYÜYOR

Bazı teknelere baskın düzenleyen İsrail askerleri, Türk vatandaşlarını alıkoymaya çalıştı. Şu ana kadar 37 Türk vatandaşının gözaltına alındığı bildirildi. Türkiye'de gelişmeler büyük tepki çekerken, resmi makamların süreci yakından takip ettiği belirtildi.

GEMİLER AŞDOD LİMANI'NA GÖTÜRÜLDÜ

İsrail'in müdahale ettiği gemilerin Aşdod Limanı'na yönlendirildiği açıklandı. Filoya yönelik saldırı, uluslararası kamuoyunda da yankı uyandırdı.