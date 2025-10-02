BIST 11.106
Tekirdağ Valiliği uyardı! Fırtınaya dikkat

Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin ardından bir uyarı daha yapıldı.Tekirdağ Valiliği, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ve Yalova çevreleriyle Sakarya'nın kıyı kesimlerinde, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ile kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) beklendiği belirtildi.

Kuvvetli rüzgar ile fırtınanın gece saatlerine kadar sürebileceği ifade edilen açıklamada, "Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Öte yandan İstanbul Havalimanı'ndaki rüzgar ve hava trafiği yoğunluğundan dolayı 3 yolcu uçağı Tekirdağ​​​​​​​ Çorlu Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Yakıt ikmallerini tamamlayan yolcu uçakları, daha sonra yeniden İstanbul Havalimanı’na hareket edecek.

