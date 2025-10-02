BIST 11.132
TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında üç anlaşma!

TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında üç anlaşma!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile BAE Merkez Bankası, iki ülke arasındaki finansal iş birliğini artırmak, ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla üç anlaşma imzaladı.

TCMB ve BAE Merkez Bankası arasında nominal tutarı karşılıklı 198 milyar lira ve 18 milyar dirhem olan ikili para takası (swap) anlaşması imzalandı.

