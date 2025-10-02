BIST 11.132
HABER /  GÜNCEL

Bakan Kurum: "Sumud Filosu amacına ulaşmıştır"

Bakan Kurum: "Sumud Filosu amacına ulaşmıştır"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sumud Filosu amacına ulaşmıştır. İnsanlık dışı ablukayı, İsrail zulmünü, Gazze’nin sesini tüm dünyaya haykırmıştır" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan ve İsrail askerlerinin müdahalede bulunduğu Küresel Sumud Filosu’na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Kurum paylaşımında, "Sumud Filosu amacına ulaşmıştır. İnsanlık dışı ablukayı, İsrail zulmünü, Gazze’nin sesini tüm dünyaya haykırmıştır. Soykırımcı İsrail yönetiminin sadece yardım götüren bu teknelere uluslararası hukuka aykırı müdahalesi suçtur ve dünya bu müdahalenin karşısında durmalıdır. Ama bu müdahale şu gerçeği de değiştirmeyecektir: Abluka kırılmıştır. İsrail zulmüne, yüzyılın soykırımına sessiz kalmayan, o küçük teknelerde dünyanın vicdanını taşıyan Sumud Filosu'nu, canı pahasına o teknelere binerek Gazze’ye ulaşmaya çalışan herkesi gönülden selamlıyorum. Biz biliyoruz ki eninde sonunda insanlık kazanacak, iyiler kazanacak" ifadelerini kullandı.

