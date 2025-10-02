Danimarka halkı sokaklarda! Gazze için bir araya geldiler!

İsrail'in soykırım ablukası gün geçtikçe can almaya devam ediyor. Birçok ülkede bu saldırılara dikkat çekmek için halk bir araya geliyor. Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da binlerce kişi, sokaklara döküldü. Vatandaşlar, Gazze'deki soykırıma dikkat çekerken, Filistin halkının yanında olduklarını gösterdiler.

